Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'a yönelik suikast girişimleri 'kurgu' mu? MAGA tabanında kuşkular artıyor

27.04.2026 05:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde ikinci kez suikast girişimine uğraması, bu olayların kurgu olduğu yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirdi. Özellikle MAGA tabanında, 2024'teki Pennsylvania saldırısının gerçek olmadığına dair inanç yaygınlaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde iki yıl sonra bir kez daha suikast girişimiyle karşı karşıya kalması, beraberinde sadece komplo teorilerini değil, girişimin kurgu olduğu söylentilerini de getirdi. Son girişimin 'oyun' olduğuna inanan çok sayıda kişi var. Bazı 'ciddi çevreler' de 2024'teki saldırıdan yola çıkarak suikast girişimlerinin 'kurgu' olabileceğinden söz ediyor.

Son saldırı girişiminden bir hafta önce The New Republic adlı muhafazakar haber sitesinde yayımlanan bir analizde, MAGA hareketi mensuplarının Trump'ın 2024'te uğradığı suikast girişiminin 'gerçek' olmadığına inandıkları iddia ediliyordu. Trump, 2024'te Pennsylvania'nın Butler kentinde silahlı saldırıya uğramış, kulağından yaralanmıştı. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski direktörü Joe Kent, Tucker Carlson'un programında Pennsylvania saldırısına ilişkin soruşturmaların tamamlanmadan durdurulduğunu ileri sürdü. MAGA tabanında bu iddialarla kuşkular arttı.

2024 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde Teksas delegesi Trisha Hope, sosyal medyada 'hayatına kastedilme girişiminden bu yana Trump, gerçekte neler olduğunu araştırmak konusunda hiçbir ilgi göstermedi' diyerek kuşkuları arttırdı. Komedyen Tim Dillon da Pennsylvania saldırısı için 'belki de bu olay sahnelenmişti' dedi. Aşırı sağcı komplo teorisyeni Candace Owens, Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin verme sözünü yerine getirmediği için suikast girişiminin arkasında İsrailli-Amerikalı milyarder Miriam Adelson'ın olduğunu ileri sürdü. Beyaz Saray'daki suikast girişiminin baş zanlısının üzerinde İsrail ordu arması bulunan bir tişört olduğu belirtiliyor.

'Stop the Steal' kampanyasının yöneticilerinden Ali Alexander, Trump'a yönelik suikast girişiminden onun Deccal olabileceği sonucunu çıkarıyor. Alexander, 'Açıkça söylemek gerekirse, eğer Donald Trump bir mucize yaşamadıysa, bu ya bir aldatmacaydı ya da karanlık bir işaretti' diyerek Vahiy Kitabı'nın 13. bölümünün 3. ayetine dikkat çekiyor. Trump, seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri yerine getirmeyerek MAGA tabanını küstürdü. İran'a savaş açması, Vatikan'a saldırması ve kendisini İsa Mesih gibi gösterme denemeleri destekçileri arasında çatlaklara yol açtı.

Bir hafta önce 2024 suikastı kurgu olabilir diye yazılmışken, bir hafta sonra Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde bir suikast girişimiyle daha karşı karşıya kalması rastlantı. Trump şimdi de bu suikasta ilişkin söylentilerle uğraşmak zorunda kalacak. Tabanında inandırıcılığını yitiren biri oldu. Eğer bu suikastları tabanını 'müesses nizamı' rahatsız eden kişi olduğuna inandırmak için kendisi kurguladıysa, bir gün gerçekten ölüp gidecek farkında değil.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 06:01:03. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.