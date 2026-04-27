Trump'a yönelik suikast girişimleri 'kurgu' mu? MAGA tabanında kuşkular artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde iki yıl sonra bir kez daha suikast girişimiyle karşı karşıya kalması, beraberinde sadece komplo teorilerini değil, girişimin kurgu olduğu söylentilerini de getirdi. Son girişimin 'oyun' olduğuna inanan çok sayıda kişi var. Bazı 'ciddi çevreler' de 2024'teki saldırıdan yola çıkarak suikast girişimlerinin 'kurgu' olabileceğinden söz ediyor.

Son saldırı girişiminden bir hafta önce The New Republic adlı muhafazakar haber sitesinde yayımlanan bir analizde, MAGA hareketi mensuplarının Trump'ın 2024'te uğradığı suikast girişiminin 'gerçek' olmadığına inandıkları iddia ediliyordu. Trump, 2024'te Pennsylvania'nın Butler kentinde silahlı saldırıya uğramış, kulağından yaralanmıştı. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski direktörü Joe Kent, Tucker Carlson'un programında Pennsylvania saldırısına ilişkin soruşturmaların tamamlanmadan durdurulduğunu ileri sürdü. MAGA tabanında bu iddialarla kuşkular arttı.

2024 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde Teksas delegesi Trisha Hope, sosyal medyada 'hayatına kastedilme girişiminden bu yana Trump, gerçekte neler olduğunu araştırmak konusunda hiçbir ilgi göstermedi' diyerek kuşkuları arttırdı. Komedyen Tim Dillon da Pennsylvania saldırısı için 'belki de bu olay sahnelenmişti' dedi. Aşırı sağcı komplo teorisyeni Candace Owens, Trump'ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin verme sözünü yerine getirmediği için suikast girişiminin arkasında İsrailli-Amerikalı milyarder Miriam Adelson'ın olduğunu ileri sürdü. Beyaz Saray'daki suikast girişiminin baş zanlısının üzerinde İsrail ordu arması bulunan bir tişört olduğu belirtiliyor.

'Stop the Steal' kampanyasının yöneticilerinden Ali Alexander, Trump'a yönelik suikast girişiminden onun Deccal olabileceği sonucunu çıkarıyor. Alexander, 'Açıkça söylemek gerekirse, eğer Donald Trump bir mucize yaşamadıysa, bu ya bir aldatmacaydı ya da karanlık bir işaretti' diyerek Vahiy Kitabı'nın 13. bölümünün 3. ayetine dikkat çekiyor. Trump, seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri yerine getirmeyerek MAGA tabanını küstürdü. İran'a savaş açması, Vatikan'a saldırması ve kendisini İsa Mesih gibi gösterme denemeleri destekçileri arasında çatlaklara yol açtı.

Bir hafta önce 2024 suikastı kurgu olabilir diye yazılmışken, bir hafta sonra Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde bir suikast girişimiyle daha karşı karşıya kalması rastlantı. Trump şimdi de bu suikasta ilişkin söylentilerle uğraşmak zorunda kalacak. Tabanında inandırıcılığını yitiren biri oldu. Eğer bu suikastları tabanını 'müesses nizamı' rahatsız eden kişi olduğuna inandırmak için kendisi kurguladıysa, bir gün gerçekten ölüp gidecek farkında değil.