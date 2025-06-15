NEW ABD Başkanı Donald Trump, İsrail- İran çatışmasına şu an ABD'nin müdahil olmadığını ancak bunun mümkün olduğunu söyledi.
Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News'e açıklama yaptı.
ABC News'ten Rachel Scott'a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD'nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi.
Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Trump, ABD'nin İsrail-İran Çatışmasına Müdahil Olabileceğini Söyledi - Son Dakika
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