Trump Ailesinin Beyaz Saray'a Taşınmama Kararı

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın Beyaz Saray'a taşınmayacağı belirtiliyor.

People dergisinin haberine göre, ismi belirtilmeyen Trump ailesine yakın kaynaklar, Trump'ın eşi Melania'nın Beyaz Saray'a taşınmaya istekli olmadığını ileri sürdü.

Melania Trump'ın New York'taki evi veya Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde yaşayacağını kaydeden kaynaklar, Melania Trump'ın, "siyasetten nefret etmesi nedeniyle uzak duracağını" fakat Beyaz Saray'da katılması gereken programlarda bulunacağını bildirdi.

Trump'ın kızı ve damadının da Beyaz Saray'a taşınmayacağı iddiası

PageSix sitesinin haberine göre, ismi belirtilmeyen kaynaklar, Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın da Beyaz Saray'a taşınmayacağını ileri sürdü.

Kaynaklar, Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın Miami'de yaşadığını ve siyasete dönmeyi düşünmediklerini belirtirken, Kushner'ın "ihtiyaç duyulması halinde" seçilmiş başkan Trump'ın yeni yönetimine geçiş sağlama ekibine danışmanlık yapabileceğini ifade etti.

Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner, Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasına destek vermiş, Beyaz Saray'da bulunduğu dönemde de başdanışman olarak görev yapmıştı.