Trump, ara seçim öncesi İran'a saldırmayacak, abluka tam yürürlükte kalacak. - Son Dakika
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Trump, ara seçim öncesi İran'a saldırmayacak, abluka tam yürürlükte kalacak.

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Trump, ara seçim öncesi İran\'a saldırmayacak, abluka tam yürürlükte kalacak.
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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi İran'a saldırmayacaklarını ve ablukanın tam yürürlükte kalacağını açıkladı. Trump, İran ile müzakereleri yapıcı bulduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını vurguladı.

WASHINGTON, 9 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da düzenlenecek ABD ara seçimlerinden önce İran'a saldırmayacaklarını, İran'a yönelik ablukanın ise devam edeceğini açıkladı. Trump, İran ile yürütülen müzakereleri ise yapıcı diye nitelendirdi.

Trump perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a hiçbir şekilde saldırı düzenlemeyeceğiz" dedi.

"İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürütüyoruz" diyen Trump, İran'ın ekonomik ve askeri açıdan "son derece kötü durumda" olduğunu ifade etti.

İran'a yönelik ablukanın "tam olarak yürürlükte" kalmaya devam edeceğini belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndan bir gecede 22 milyon varil petrol geçtiğini ve bu petrolün İran'dan gelmediğini ya da İran'a gitmediğini kaydetti.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını da vurguladı.

Financial Times gazetesi perşembe günkü haberinde Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının keskin biçimde azaldığını bildirdi. Ön verilere göre salı günü boğazdan geçen 4 milyon varil petrol, eylül sonlarında kaydedilen günlük 15 milyon varil ortalamanın oldukça altında kaldı.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin verilerine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırı başlattığı 28 Şubat'tan önce, 2025'in son çeyreğinde Hürmüz Boğazı'ndan günde ortalama 21,6 milyon varil petrol geçmişti. Bu, küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birine denk geliyor.

Kaynak: Xinhua
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