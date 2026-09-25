Trump, Beyaz Saray'daki yemekte Şi'ye ilişkilerin hiç bu kadar iyi olmadığını söyledi - Son Dakika
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Trump, Beyaz Saray'daki yemekte Şi'ye ilişkilerin hiç bu kadar iyi olmadığını söyledi

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Trump, Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde Şi'yi ağırlarken iki ülke ilişkilerinin hiç bu kadar iyi olmadığını söyledi. Şi de görüşmenin stratejik istikrar temelli Çin-ABD ilişkilerine yeni boyut kazandırdığını, ikili ilişkiler için yeni yol haritası sunduğunu söyledi.

Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, "İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde iki ülke ilişkilerinden övgüyle bahsetti.

ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin son dönemde "iyileştiğini" vurgulayan Trump, "İki ülkenin liderleri olarak, Devlet Başkanı Şi ve ben, farklı sistemleri temsil ettiğimizi biliyoruz ancak halklarımız arasındaki bağlar devam ediyor. İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı." diye konuştu.

Trump, Washington ile Pekin arasında uzun süredir devam eden farklılıklara rağmen bu sözlerini iki ülke arasındaki dostluğun bir yansıması olarak değerlendirdi.

Yemekte ayrıca Şi'ye Amerikalı bir sanatçı tarafından yapılan eseri hediye eden Trump, "Bu dostluk ruhu içinde, Devlet Başkanı Şi'ye, dünyanın en büyük sanatçılarından biri olan olağanüstü bir Amerikalı sanatçı tarafından yapılan ve Melania ile benim kişisel işbirliğimizle tasarlanan bu hediyeyi takdim etmek benim için bir onurdur." ifadesini kullandı.

Şi'den "samimiyet" vurgusu

Daha sonra kürsüye gelen Çin Devlet Başkanı Şi ise Trump'la "samimice ve derinlemesine" görüş alışverişinde bulunduklarını ve bir dizi konuda ortak bir anlayışa vardıklarını söyledi.

Şi, "Bu görüşme, stratejik istikrar temelli Çin-ABD ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmış ve ikili ilişkiler için yeni bir stratejik yol haritası sunmuştur." dedi.

Çin Devlet Başkanı, iki liderin altı aydan kısa bir süre içinde karşılıklı gerçekleştirdikleri resmi ziyaretleri ikili ilişkiler açısından "tarihi" bir gelişme olarak nitelendirdi.

Şi, "Bugün, Çin-ABD ilişkileri açısından bir başka tarihi dönüm noktasına geldik. Başkan Trump, Amerika'yı yeniden büyük yapma sözü verdi; Amerikan halkı önemli adımlar atarken Çin de büyük ulusal yenilenmeyi gerçekleştirmeye kararlıdır ve Çin'in modernleşmesi sürekli çığır açmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Çin ve ABD'nin "sorumlu büyük ülkeler" olarak hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Şi, "Halklarımızın beklentilerini karşılamalı, zamanımızın akışına ayak uydurmalı ve büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmesi için yeni bir yaklaşım geliştirmeliyiz." diye ekledi.

Yemeğe katılan isimler arasında teknoloji devlerinin CEO'ları da var

Trump'ın, Şi onuruna verdiği yemekteki katılımcı listesi dikkati çekti.

Yemeğe 130'dan fazla davetli katılırken bu davetliler arasında çok sayıda teknoloji şirketinin üst yöneticisi (CEO) de yer aldı.

Katılanlar arasında Amazon'un yöneticisi Jeff Bezos, Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, OpenAI CEO'su Sam Altman, Apple CEO'su Tim Cook, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve çip üreticisi Nvida'nın CEO'su Jensen Huang öne çıkan isimler oldu.

ABD'li savunma firması Lockheed Martin ve uçak üreticisi Boeing'in yöneticileri de yemekte yer aldı.

Kaynak: AA
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