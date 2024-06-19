Trump, Biden'ın göçmen planına tepki: 'Yeniden seçildiğimde çöpe atılacak' - Son Dakika
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Trump, Biden'ın göçmen planına tepki: 'Yeniden seçildiğimde çöpe atılacak'

ABD Başkan adayı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın binlerce ABD vatandaşının belgesiz eşlerinin sınır dışı edilmesini önleyecek ve daimi ikamet statüsü edinme sürecini kolaylaştıracak planını eleştirerek, 'Yeniden seçildiğimde, Joe Biden'ın yasadışı af planı yırtılacak ve göreve geri döndüğümüz ilk gün çöpe atılacak' dedi.

19.06.2024 05:30
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- ABD başkan adayı Donald Trump'tan Biden'ın "göçmen" planına tepki

"Yeniden seçildiğimde çöpe atılacak"

WISCONSIN - ABD Başkanı Joe Biden'ın binlerce ABD vatandaşının belgesiz eşlerinin sınır dışı edilmesini önleyecek ve daimi ikamet statüsü edinme sürecini kolaylaştıracak planını eleştiren ABD başkan adayı Donald Trump, "Yeniden seçildiğimde, Joe Biden'ın yasadışı af planı yırtılacak ve göreve geri döndüğümüz ilk gün çöpe atılacak" dedi.

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ülkenin Wisconsin eyaletinde bulunan Racine şehrinde seçim mitingi gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada Joe Biden yönetiminin ekonomi ve göçmenlik politikalarını eleştiren Trump, artan enflasyon ve ev kredisi faiz oranlarına atıfla, "Artık kimse ev satın alamıyor. Amerikan rüyası öldü. Faiz oranları tavan yapmış durumda," dedi. Biden'ın binlerce ABD vatandaşının belgesiz eşlerinin sınır dışı edilmesini önleyecek ve daimi ikamet statüsü edinme sürecini kolaylaştıracak planına da değinen Trump, "Biden ihanetine devam edemeyecek. Yeniden seçildiğimde, Joe Biden'ın yasadışı af planı yırtılacak ve göreve geri döndüğümüz ilk gün çöpe atılacak" şeklinde konuştu. "Sahtekar Joe dünyaya yasadışı girişleri ödüllendirdiği mesajını veriyor. Olan bu" diyen Trump, "Kendinizi kandırmayın. En çok zarar görenler siyahi nüfus ve hispanik nüfus. ve başka kimin canı çok yanıyor biliyor musunuz? Sendikalar!" ifadelerini kullandı. Biden'ın bu grupları kullanmaya çalıştığını belirten Trump, "Herkesin gelmesine izin verecek, çünkü ne yapmaya çalıştıklarını biliyorsunuz. Bu insanları kaydetmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Önce daimi ikamet izni ardından vatandaşlık verilecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden yönetiminin bazı ABD vatandaşlarının yasal statüsü olmayan eşlerinin daimi ikamet ve sonrasında vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin vermeye hazırlandığı belirtilmişti. Birçok belgesiz göçmeni sınır dışı edilmekten kurtaracak uygulamanın 500 bini aşkın kişiyi etkileyebileceği kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trump, Biden'ın göçmen planına tepki: 'Yeniden seçildiğimde çöpe atılacak' - Son Dakika

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