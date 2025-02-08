Trump, Biden'ın Güvenlik İzni ve İstihbarat Brifinglerini Kaldırdı - Son Dakika
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Trump, Biden'ın Güvenlik İzni ve İstihbarat Brifinglerini Kaldırdı

Trump, Biden'ın güvenlik izinlerini kaldırarak günlük istihbarat brifinglerine son verdi.

08.02.2025 10:46
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WASHINGTON, 8 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, önceki başkan Joe Biden'ın güvenlik izinlerini kaldırıp günlük istihbarat brifinglerine son verdi.

Trump, cuma günü kendisine ait sosyal medya platformu olan Truth Social üzerinden paylaştığı mesajında, "Joe Biden'ın sınıflandırılmış bilgilere erişiminin devam etmesine gerek yok. Dolayısıyla Joe Biden'ın güvenlik izinlerini derhal kaldırıyoruz ve kendisiyle yapılan istihbarat brifinglerine son veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Biden'ın hafıza sorunları yaşadığını dolayısıyla hassas bilgiler söz konusu olduğunda Biden'a güvenilemeyeceğini savundu.

Trump, istihbarat birimlerine 2021 yılında başkanlığı bırakan kendisine ulusal güvenlik bilgilerine erişimin engellenmesi talimatı veren Biden'ın "önceki başkanlara sağlanan bir incelik olan" söz konusu uygulamayı kaldırarak "emsal oluşturduğunu" da vurguladı.

2021 yılında başkan olduktan kısa bir süre sonra Biden, "tuhaf davranışları" yüzünden Trump'a istihbarat brifingi verilmemesi gerektiğine inandığını ve Trump'ın hassas bilgileri başkalarına ifşa etmesinden endişe duyduğunu söylemişti.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, Joe Biden, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Biden'ın Güvenlik İzni ve İstihbarat Brifinglerini Kaldırdı - Son Dakika

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