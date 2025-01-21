Trump, Biden'ın yaptırımlarını kaldırdı - Son Dakika
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Trump, Biden'ın yaptırımlarını kaldırdı

Trump, görevinin ilk gününde Biden'ın Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilerine yaptırımlarını iptal etti.

21.01.2025 05:16
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ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Joe Biden yönetiminin " Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırdı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki ilk imza töreninde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

Trump'ın imzaladığı kararnamelerden biri, Biden yönetimi döneminde imzalanan 78 kararname ve yürütmenin iptal edilmesini öngörüyor.

Söz konusu kararnamelerden birinde Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını öngörüyordu.

Biden'ın bu kararnamesini iptal eden Trump, böylece görevinin ilk gününde aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yönelik ABD yaptırımlarını tamamen kaldırmış oldu.

Eski ABD Başkanı Biden, 1 Şubat 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Söz konusu kararnameden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimciye yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Biden'ın yaptırımlarını kaldırdı - Son Dakika

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