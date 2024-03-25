Trump, Biden ve Adalet Bakanlığını Hedef Gösterdi

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NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki mahkemelerde kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili ABD Başkanı Joe Biden ve Adalet Bakanlığını hedef gösterdi.

Trump, yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına "sus payı" vermekle suçlandığı davanın duruşmasının ardından Manhattan'daki mahkeme binasının yakınında kendisine ait binanın lobisinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını garantilediğine kesin gözüyle bakılan Trump, hakkındaki suçlamalara ilişkin, "Bunların hepsi Biden davaları." ifadesini kullandı.

"Bunların hepsi Biden ve Biden için çalışan haydutlar tarafından yapılıyor ve bu çok kötü bir şey. Ülkemiz için çok tehlikeli bir şey." diyen Trump, hakkındaki davalarla başkanlık seçimini kazanmasının engellenmeye çalışıldığını dile getirdi.

Seçim çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bir dönemde duruşma yapılmasına karar verilmesinin "adil olmadığını" savunan Trump, "Şu ana kadar anketlere bakılırsa bu hiç de işe yaramıyor. İnsanlar bunu anlıyor." diye konuştu.

Trump, ayrıca, Adalet Bakanlığı çalışanı Matthew Colangelo'nun da kendisine karşı açılan davalarda çalışması için Biden tarafından New York'a atandığını iddia etti.

Trump, "Hayal edebiliyor musunuz? Bir adamı Adalet Bakanlığından alıp önce başsavcılığın ofisine, sonra da Trump'ın peşine düşmesi için Manhattan Savcılığının ofisine koyuyorlar." dedi.

"Tanıklık etmekte hiçbir sorunum olmaz"

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg tarafından açılan ve 15 Nisan'da görülmesi planlanan "sus payı" davasında ifade verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Tanıklık etmekte hiçbir sorunum olmaz. Yanlış bir şey yapmadım." karşılığını verdi.

Kendisine açılan davaların muhatabı Bragg ve New York Başsavcısı Letitia James'ı hedef gösteren Trump, "Bu seçime müdahaledir. Bu ülkede daha önce yapılmamış şeyleri yapıyorlar. Kesinlikle bu seviyede buna benzer bir şey yaşamadık ve bunun üçüncü dünya ülkeleri, muz cumhuriyetlerinde çok sık yaşandığını öğrendim." dedi.

Trump, ayrıca, kendine yönelik suçlamaların başkanlık döneminin sona ermesinden hemen sonra değil de 3 yıl sonra yapılmasının yeniden başkan adayı olmasıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Öte yandan New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.