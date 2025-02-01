Trump, CFPB Direktörü Chopra'yı Görevden Aldı - Son Dakika
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Trump, CFPB Direktörü Chopra'yı Görevden Aldı

ABD Başkanı Trump, CFPB Direktörü Rohit Chopra'nın görevine son verdi. Chopra, Trump'ı eleştiren bir isimdi.

01.02.2025 19:16
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PALM ABD Başkanı Donald Trump, ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) Direktörü Rohit Chopra'nın görevine son verdi.

Associated Press'in konuya ilişkin bilgisi olan yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray'dan Chopra'ya bir elektronik posta gönderildi.

Görevine son verildiğini bu elektronik postayla öğrenen Chopra, Trump'ın uygulamalarını eleştirmesiyle bilinen Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın yakın müttefiklerinden biri olarak tanınıyor.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Federal Ticaret Komisyonu üyesi olan Chopra'nın, yasal olarak 5 yıl CFPB Direktörlüğünde kalması gerekiyordu. Ancak Chopra, Trump'ın istemesi halinde görevinden ayrılacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlardaki birçok kişinin işine son vermişti.

Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın yürütmenin başı olarak yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahip olduğunu, Başkan'ın istemediği bir kişiyle çalışmayacağını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, CFPB Direktörü Chopra'yı Görevden Aldı - Son Dakika

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