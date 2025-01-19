Trump Çin'i Ziyaret Etmek İstiyor

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WASHINGTON, 19 Ocak (Xinhua) -- ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump danışmanlarına göreve geldikten sonra Çin'e seyahat etmek istediğini söyledi.

Wall Street Journal'ın cumartesi günü konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın görevdeki ilk 100 gününde Çin'i ziyaret etmek istediği ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı belirtildi.

Pazartesi günü ikinci dönem için yemin edecek olan Trump, 2017 yılında ilk döneminin başlamasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden Beijing'i ziyaret etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng'in, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Washington D.C.'de düzenlenecek başkanlık yemin törenine katılacağını belirtmişti.

Xi ile Trump cuma günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.