Trump Çin'i Ziyaret Etmek İstiyor - Son Dakika
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Trump Çin'i Ziyaret Etmek İstiyor

Donald Trump, göreve başladıktan sonra Çin'e seyahat arzusunu dile getirdi.

19.01.2025 10:40
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WASHINGTON, 19 Ocak (Xinhua) -- ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump danışmanlarına göreve geldikten sonra Çin'e seyahat etmek istediğini söyledi.

Wall Street Journal'ın cumartesi günü konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın görevdeki ilk 100 gününde Çin'i ziyaret etmek istediği ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı belirtildi.

Pazartesi günü ikinci dönem için yemin edecek olan Trump, 2017 yılında ilk döneminin başlamasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden Beijing'i ziyaret etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng'in, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Washington D.C.'de düzenlenecek başkanlık yemin törenine katılacağını belirtmişti.

Xi ile Trump cuma günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump Çin'i Ziyaret Etmek İstiyor - Son Dakika

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