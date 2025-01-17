Trump, Curran'ı Gizli Servis Direktörü Yapacak mı?

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Gizli Servis Koruma Ekibi Şefi Sean Curran'ı, ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atayacağı öne sürüldü.

CNN'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, dört yıldır Gizli Servis Koruma Ekibi Şefliği görevini yürüten ve kendisine kişisel olarak yakın olan Curran'ı ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atayabilir.

Öte yandan, bazı kaynaklar Curran'ın, Trump'ın ekibinde yaklaşık 85 kişiden sorumlu olduğunu ve Gizli Servis'in bütçesini veya operasyonlarını yönetmediğini vurguladı.

Curran'ın kurumun merkezinde hiç pozisyon almadığını belirten kaynaklar, onun kurumdaki en yüksek rütbeleri içeren Üst Düzey Yönetici Servisi'nin bir üyesi olmadığının da altını çizdi.