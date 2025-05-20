Trump'dan Harvard'a 60 Milyon Dolarlık Kesinti - Son Dakika
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Trump'dan Harvard'a 60 Milyon Dolarlık Kesinti

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'ne 60 milyon dolarlık yeni fon kesintisi açıkladı.

20.05.2025 07:27
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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, kampüslerde Filistin'e destek gösterilerine karşı yeterince harekete geçmediği gerekçesiyle daha önce 2,2 milyar dolarlık fon kesintisi yaptığı Harvard Üniversitesine yönelik yaklaşık 60 milyon dolarlık yeni bir federal kesinti açıkladı.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bakanlığın, "yüksek öğretimde medeni hakları korumak için" adım attığı ve Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan üniversitelerden Harvard'ın, "antisemitik tutum ve ırka dayalı ayrımcılığı ele alma konusunda başarısız olduğu" savunuldu.

Üniversiteye yönelik yaklaşık 60 milyon dolarlık yeni federal fon kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, Trump yönetiminin "kampüslerde ayrımcılığı tolere etmeyeceği ve federal fonların, tüm öğrencileri koruyacak kurumları desteklemesi gerektiği" kaydedildi.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'dan Harvard'a 60 Milyon Dolarlık Kesinti - Son Dakika

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