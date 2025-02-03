Trump Döneminde Sınır Geçişleri %93 Azaldı - Son Dakika
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Trump Döneminde Sınır Geçişleri %93 Azaldı

Tom Homan, Trump'ın düzensiz göçle mücadelesinin sınır geçişlerini %93 azalttığını açıkladı.

03.02.2025 01:46
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ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak tanımladığı ve ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu yetkili Tom Homan, Trump'ın düzensiz göçmenlerle mücadeleye yönelik attığı adımların ardından sınır geçişlerinde yüzde 93 azalma olduğunu kaydetti.

Homan, Fox News'teki konuşmasında, Trump'ın düzensiz göçle mücadelede "oyun değiştirici" bir rol üstlendiğini, daha önce hiç kimsenin sınır güvenliğinde benzer bir başarı kaydetmediğini savundu.

Trump'ın düzensiz göçmenlerle mücadeleye yönelik attığı adımların ardından sınır geçişlerinin yüzde 93 azaldığını bildiren Homan, bunun, Başkan'ın ilk dönemindeki azalmadan daha büyük olduğunu ifade etti.

Sınır güvenliğinin öneminin altını çizen Homan, "Sınırlardan kimin, neyin girdiğini, neden girdiğini ve nereye gittiğini bilmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Homan, şimdiden sınırda başarı sağladıklarını ancak daha fazlasını yapacaklarını belirterek, Trump'ın göreve gelmesinin ardından sınır dışı operasyonları çerçevesinde ilk 1 haftada 5 bin kişinin tutuklandığını, bunların çoğunun suçlu olduğunu dile getirdi.

"Kötünün de kötüsünün" Guantanamo Körfezi'ne gönderileceğini belirten Homan, daha önce de buranın göçmen merkezi olarak kullanıldığını, şimdi daha da genişletileceğini söyledi.

Laken Riley Yasası, düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmadan tutuklama imkanı veriyor

Düzensiz göçmen tarafından öldürülen Amerikalı üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Kongre'nin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçmişti.

Tüm seçim sürecinde kendisi için en önemli başlığın, sınır güvenliği olduğunu söyleyen Trump için büyük bir "yasal zafer" sayılan düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.

ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Ayrıca Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA

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