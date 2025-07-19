Trump, Epstein Büyük Jüri İfadelerini Yayınlatmak İstiyor

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili Büyük Jüri ifadelerinin "yayınlanmasını" talep ettiğini bildirdi.

Trump, bir süredir tekrar Washington'un gündeminde olan ve bazı Cumhuriyetçilerin de "daha şeffaf olunması gerektiği" çağrısı yaptığı Epstein davasıyla ilgili Truth Social hesabından yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı, "Adalet Bakanlığından Jeffrey Epstein ile ilgili tüm Büyük Jüri ifadelerini, yalnızca mahkeme onayına tabi olmak üzere yayınlamasını talep ettim." ifadelerine yer verdi.

Epstein dosyalarında adının geçtiği iddialarına cevap veren Trump, mahkemenin "tam ve sarsılmaz bir onay vermesi durumunda bile" bu talebi ortaya atanlar için "hiçbir şeyin yeterli olmayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda "radikal solcuları" hedef gösteren Trump, paylaşımını "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganıyla tamamladı.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Trump'ın, Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştirmiş, ABD Başkanı buna tepki olarak dün, gazetenin sahibi Rupert Murdoch'un "davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini" belirtmişti.

İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edildiğine tekrar değindi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social'da yaptığı diğer paylaşımda ise, İran'a düzenlenen saldırıda hedef alınan nükleer tesislerin imha edilip edilmediği tartışmalarına yeniden cevap verdi.

"İran'daki üç nükleer tesis de tamamen yok edildi." diye yazan Trump, bu tesisleri tekrar hizmete sokmanın "yıllar alacağını" iddia etti.

Trump paylaşımın devamında, İran'ın yeniden bu tesisleri canlandırmak istemesi durumunda, mevcut yerlerini tercih etmek yerine, üç tesis için de ayrı ayrı yeni yerler bulmasını tavsiye etti.