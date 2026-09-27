Fairford Üssü operasyonuna Trump'tan ilk yorum: İngiltere'yle harika iş çıkardık - Son Dakika
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Fairford Üssü operasyonuna Trump'tan ilk yorum: İngiltere'yle harika iş çıkardık

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Fairford Üssü operasyonuna Trump\'tan ilk yorum: İngiltere\'yle harika iş çıkardık
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İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Fairford Üssü yakınında, Patlayıcılar Yasası'nı ihlal suçlamasıyla 5 erkek şüpheli gözaltına alındı ve bitişikteki Whelford köyünde 85 ev boşaltıldı. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, şüphelilerin büyük hasar vermeyi amaçladığını, İngiltere ile işbirliğinin harika sonuç verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'de ABD askeri uçaklarının kullanıldığı Fairford Üssü yakınında 5 şüphelinin, "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal etmek" suçlamasıyla gözaltına alındığı olaya ilişkin, "İngiltere'yle birlikte harika bir iş çıkardık." dedi.

Başkan Trump, havalimanında gazetecilere İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yer alan Fairford Üssü yakınlarındaki olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olayda 5 şüphelinin gözaltına alınmasını "harika" olarak nitelendiren Trump, "İngiltere'yle birlikte harika bir iş çıkardık. Onlar hakkında soruşturma başlatmıştık." diye konuştu.

Trump, "Kalemize büyük hasar vermeyi amaçlıyorlardı ama İngiltere'yle işbirliğimiz harika sonuç verdi." diye konuştu.

ÜSSÜN YANINDAKİ KÖYDE 85 EV BOŞALTILDI

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyünde acil durum ilan edilmişti.

Gloucestershire Emniyet Müdür Yardımcısı Richard Ocone, şüpheli görülen 3 aracın RAF Fairford yönüne gittiği ihbarı aldıklarını ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.

Ocone, Patlayıcılar Yasası'nı ihlal suçlaması yöneltilen 5 erkek şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini, köydeki 85 evin tahliye edildiğini söylemişti.

İRAN SALDIRILARINDA KULLANILAN ÜS

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amacıyla kullanıldığını da öne sürüyor.

Kaynak: AA
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