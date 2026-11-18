ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Filipinler arasında ticaret anlaşması yapıldığını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 49. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin düzenlendiği Filipinler'den, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin düzenlendiği Çin'e gitmek üzere yola çıktığını aktardı.

Filipinler'de ticaret, ulusal güvenlik ve diğer konular üzerinde toplantılar yaptıklarını belirten Trump, "Filipinler ile yeni ve tamamen farklı bir ticaret anlaşması imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlaşma, gerçek bir dönüm noktası olacak ve özellikle de çiftçilerimiz ile enerji sektöründe faaliyet gösterenler için büyük fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Trump, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ı "güçlü bir lider" olarak nitelendirerek, Marcos Jr. ve ailesi ile bir araya gelmenin kendisi için "gurur" olduğunu vurguladı.