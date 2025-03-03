Trump: Göçmenler İçin Endişelenin

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yerine "katil ya da uyuşturucu satıcısı" düzensiz göçmenler hakkında endişelenmeleri gerektiğini belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin hakkında endişelenmeye daha az vakit harcamaları gerektiğini belirterek, "Göçmen tecavüz çeteleri, uyuşturucu baronları, katiller ve akıl hastanelerinden insanların ülkemize girmesi hakkında endişelenmeye daha çok zaman ayırmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Böylece sonumuz Avrupa'ya benzemez." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, seçim konuşmalarının birçoğunda, Meksika sınırından ABD'ye giren düzensiz göçmenler arasında, ülkelerindeki hapishane ve akıl hastanelerinden kaçan pek çok "katil, uyuşturucu satıcısı, akıl hastası ve terörist" olduğunu ve bu kişilerin ABD'de şiddet içeren suçları körüklediğini iddia etmişti.