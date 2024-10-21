Trump Hamburgercide Çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump Hamburgercide Çalıştı

Geniş Video İzle

Donald Trump, seçim kampanyasında Philadelphia'daki hamburgercide çalışarak dikkat çekti.

21.10.2024 04:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD başkan adayı Donald Trump hamburgercide çalıştı

PHILADELPHIA - Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump seçmenlere sürpriz yaptı. Seçim kampanyası kapsamında ABD'nin Philadelphia şehrindeki bir hamburgercide çalışan Trump, fritözün başına geçerek patates kızarttı. Daha sonra pencereden müşterilere servis yapan Trump, yaptığı açıklamada ise Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris'i hedef aldı. Harris'in öğrenciyken bir restoranda çalıştığına dair ifadelerini hatırlatan Trump, "McDonald's'ta çalışmış olması özgeçmişinin önemli bir parçasıydı. Ne kadar zor bir işti!" dedi. Harris ile alay eden Trump, "O patates kızartması yapıyordu ve sıcaktan bahsediyordu: Çok zordu!" şeklinde konuştu. Harris'in McDonald's'ta aslında hiç çalışmadığını iddia eden Trump, "Şu anda burada Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım. O burada hiç çalışmadı" dedi.

Kaynak: İHA

Demokrat Parti, Kamala Harris, Philadelphia, Pennsylvania, Donald Trump, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Hamburgercide Çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:33 Ne diyeceği merak konusuydu Fahrettin Koca’dan günler sonra tepki çeken açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama
18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:46:19. #1.12#
SON DAKİKA: Trump Hamburgercide Çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.