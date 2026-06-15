Trump, Hürmüz Boğazı'nda Gemi Trafiğinin Yeniden Başladığını Açıkladı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin yeniden hareket etmeye başladığını belirterek, çoğunun petrol yüklü olduğunu söyledi. Trump, gemilerin güvenli bir deniz koridorunu kullandığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yeniden hareketlenmeye başladığını açıkladı. Trump, "Gemiler, çoğu petrol yüklü olarak, Hürmüz Boğazı'ndan hareket etmeye başladı" dedi.

Gemilerin su yolundaki bir koridoru kullanarak ilerlediğini belirten Trump, "Gemiler tamamen güvenli, emniyetli ve tertemiz olan Güney Otoyolu'ndan geçiyorlar" ifadesini kullandı. Trump ayrıca, bölgede deniz ulaşımı için başka seyahat güzergahlarının da bulunduğunu belirtti ancak bu rotalara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.