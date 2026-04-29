Trump, Hürmüz Boğazı'nda Uzun Süreli Abluka Talimatı Verdi - Son Dakika
Trump, Hürmüz Boğazı'nda Uzun Süreli Abluka Talimatı Verdi

29.04.2026 10:51
Wall Street Journal'a göre ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmak için Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının uzun süreli olmasını emretti. Bu adım, İran'ın petrol ihracatını tamamen durdurmayı hedefliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, yardımcılarına Hürmüz Boğazı üzerindeki deniz ablukasının uzun süreli olması için hazırlık yapmaları talimatını verdi. ABD ve İran arasındaki savaş üçüncü ayına girerken, Washington Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı hedefliyor. Trump, İran limanlarına giden veya bu limanlardan ayrılan tüm gemilerin durdurulmasına karar verdi. Bu adım, İran'ın petrol ihraç etme kabiliyetini tamamen kısıtlamayı amaçlıyor. Trump bu kararı, yeniden bombalamaya başlamaktan veya çatışmadan tamamen çekilmekten daha az riskli bir seçenek olarak görüyor.

Hürmüz Boğazı üzerindeki trafik belirsizliğini korurken ABD, İran'ın petrol gelirlerini kesmek için ablukayı sıkılaştırıyor. İran ise su yolunu diğer trafiğe kapalı tutmaya devam ediyor. Trump, İran'ın savaşın sona erdirilmesi müzakereleri sürerken deniz ablukasının kaldırılmasını talep ettiğini belirtti. Tahran yönetimi, enerji sevkiyatı için kritik olan bu su yolunun açılmasını istiyor. Ancak Washington bu talebi reddetti. Pakistanlı arabulucular, İran'ın önümüzdeki günlerde revize edilmiş bir teklif sunmasını bekliyor.

Barış sürecinin uzayabileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı 111 doların üzerine çıktı. BAE'nin OPEC'ten ayrılması piyasalarda sarsıntı yarattı. BAE Enerji Bakanı, arz sıkıntısı olduğunu ancak bu kararın piyasayı büyük oranda etkilemeyeceğini savundu. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, küresel enerji güvenliğini ve ekonomik büyümeyi tehdit eden bir çıkmaza dönüştü.

Son Dakika Güncel Trump, Hürmüz Boğazı'nda Uzun Süreli Abluka Talimatı Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump, Hürmüz Boğazı'nda Uzun Süreli Abluka Talimatı Verdi - Son Dakika
