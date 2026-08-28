Trump'ın Anthropic Kararı Hukuka Aykırı Bulundu - Son Dakika
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Trump'ın Anthropic Kararı Hukuka Aykırı Bulundu

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ABD mahkemesi, Trump yönetiminin Anthropic'i güvenlik riski ilan etmesini hukuka aykırı buldu.

ABD'de federal mahkeme, Donald Trump yönetiminin yapay zeka şirketi Anthropic'i "güvenlik riski" ilan etmesini hukuka aykırı buldu.

The New York Times'ın haberine göre, California Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Rita Lin, yayımladığı kararda, hükümetin, teknolojisinin kullanım alanlarına ilişkin açıklamalarda Anthropic'e hukuka aykırı şekilde misillemede bulunduğunu belirtti.

Yargıç Lin kararda, "Ulusal güvenliğin mesnetsiz şekilde öne sürülmesi, hükümeti eleştirenlerin cezalandırılması ve misillemede bulunulması için açık bir çek niteliği taşımaz." ifadesine yer verdi.

Anthropic tarafından yapılan açıklamada ise "Tüm Amerikalıların bu teknolojiden yararlanabilmesi ve yapay zekayı ulusal güvenliğimiz için kullanmak amacıyla hükümetle verimli bir şekilde çalışmaya odaklanmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

Yapay zeka firması Anthropic'in, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermediği takdirde??????? hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

Ardından Pentagon, 6 Mart'ta teknolojisinin ABD vatandaşlarının gözetlenmesinde ve tam otonom silahlarda kullanılmasını kabul edemeyeceğini açıklayan firmayı "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti.

Anthropic, 9 Mart'ta ABD hükümetine karşı iki dava açarak, Pentagon yetkililerinin yapay zeka güvenliği konusundaki tutumundan dolayı şirkete yasa dışı şekilde misilleme yaptığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Anthropic Kararı Hukuka Aykırı Bulundu - Son Dakika

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