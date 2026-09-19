Trump'ın Camp David'de olduğu sırada yasak hava sahasına giren uçağa F-16 müdahale etti - Son Dakika
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Trump'ın Camp David'de olduğu sırada yasak hava sahasına giren uçağa F-16 müdahale etti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonunu geçireceği Camp David yakınlarında yasaklı hava sahasına giren sivil uçağa F-16 müdahale etti. Uçağa işaret fişeğiyle uyarı yapılıp bölge dışına kadar eşlik edilirken, Trump'a veya Camp David'e yönelik tehdit bulgusu olmadığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonunu geçireceği başkanlık yerleşkesi Camp David yakınlarındaki yasaklı hava sahasına giren sivil uçağa, F-16 savaş uçağı müdahale etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Komutanlığına bağlı 1. Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Camp David yakınlarındaki Thurmont bölgesi üzerinde yasaklı hava sahasına giren uçağa F-16 savaş uçağının müdahale ettiği bildirildi.

Müdahale sırasında pilotun dikkatini çekmek amacıyla işaret fişekleri kullanan F-16'nın, uçağa güvenli şekilde yasaklı bölgenin dışına kadar eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, uçağın Trump'ın güvenliğine veya Camp David'e yönelik herhangi bir tehdit oluşturduğuna dair bulgu olmadığı aktarıldı.

Trump'ın dün akşam saatlerinde Camp David'e ulaştığı, hafta sonunu burada geçirmeyi planladığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trump'ın Camp David'de olduğu sırada yasak hava sahasına giren uçağa F-16 müdahale etti - Son Dakika
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