Trump'ın ceza davası 15 Nisan'da başlayacak

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı şekilde "sus payı" ödenmesi kapsamında açılan ceza davasının 15 Nisan'da başlayacağı açıklandı.
New York mahkemesinde Trump'ın erteleme taleplerini reddeden Yargıç Juan Merchan, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e yaşadıkları iddia edilen ilişki hakkında sessiz kalması için sus payı ödemekle suçlanan eski ABD Başkanı Trump'ın yargılamasının 15 Nisan'da yapılacağını bildirdi.
Merchan, Trump'ın da hazır bulunduğu duruşmada, avukatları tarafından, soruşturmayla ilgili yeni belgelerin açıklanması nedeniyle davanın ertelenmesi taleplerini haklı bulmadığını belirtti.
Trump ise "Seçimin tam ortasında nasıl bir duruşma yapılabileceğini anlamıyorum. Bu adil değil." diyerek kararı eleştirdi.
Trump, büyük jüri tarafından suçlanmıştı
ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.
Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.
Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.
Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.
Trump'ın avukatı Todd Blanche, 4 Ekim 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede, "siyasi gerekçeli suçlamalardan oluşan karışık bir paket" şeklinde değerlendirdiği ceza davasının düşürülmesini talep etmişti.
Eski Başkan'ın avukatları ayrıca savcılar tarafından mahkemeye "100 bin sayfadan fazla" evrak sunulduğu gerekçesiyle duruşmanın 90 gün ertelenmesini talep etmişti.
Son Dakika › Güncel › Trump'ın ceza davası 15 Nisan'da başlayacak - Son Dakika
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