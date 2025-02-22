Trump'ın DEI Kararnamesine İhtiyati Tedbir

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ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programlarına karşı imzaladığı kararnameye ilişkin ihtiyati tedbir kararı verdi.

CNN'in haberine göre, Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Adam Abelson, DEI programlarının durdurulmasını önlemek için açılan davayı karara bağladı.

Abelson, 63 sayfalık kararında Trump'ın imzaladığı DEI karşıtı kararnameye dayanarak alınan idari kararların "açıkça belirtilmemesi" nedeniyle ifade özgürlüğü gibi bazı anayasal hükümleri ihlal edebileceğini belirtti.

Trump'ın DEI karşıtı kararnamesinin yürütmesinin durdurulması kararını alan Abelson, hükümetin "eşitlikle ilgili" sözleşmeleri donduramayacağını veya iptal edemeyeceğini vurguladı.

DEI programı nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.

Öte yandan, DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, 1 Şubat'ta "Kimlik Ayları Öldü" başlıklı bildiri yayımlayarak "Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı", "Kadın Tarihi Ayı", "Asya-Amerikan ve Pasifik Adalıların Mirası Ayı", "Ulusal Hispanik Mirası Ayı", "Ulusal Engelli İstihdamı Farkındalık Ayı" ve "Ulusal Amerikan Yerlisi Mirası Ayı" gibi kültürel farkındalık ay ve günleriyle ilgili kutlama veya etkinliklere ev sahipliği yapmak için çalışma saatleri dahil olmak üzere resmi kaynakların kullanılmayacağını açıklamıştı.

Baltimore şehri, iki eğitim kurumu ve bir restoran, bu kararnamenin Kongrenin harcama yetkisini ve ifade özgürlüğü gibi anayasal hakları ihlal ettiğini öne sürerek karşı dava açmıştı.