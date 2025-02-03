Trump'ın Göçmen Politikaları Endişe Yarattı

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ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olmasıyla uygulamaya konulan "göçmen karşıtı" politikalar, ülkedeki milyonlarca Meksikalı göçmenin endişe kaynağı oluyor.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta yeniden iktidara gelmesiyle hem göçmenlere hem de sınır güvenliğine yönelik kararnameler imzaladı.

Bu kapsamda Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE), kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen yerlerin içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verildi.

California'da yaşayan ve soyadını belirtmek istemeyen 44 yaşındaki Meksikalı Guadalupe ve 47 yaşındaki Thelma, AA muhabirine, Trump'ın kararlarına ilişkin endişelerini anlattı.

Guadalupe, "Çok korkutucu çünkü işe gidip bir daha eve geri dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorum." dedi.

Artık bir anda Meksika'ya geri gönderilebileceklerini ancak ABD'de kendini evinde gibi hissettiğini belirten Guadalupe, 23 yıldır yaşadığı San Diego'daki hayatının "tehlikeye" girdiğini ifade etti.

Guadalupe, "(ICE yetkilileri) Genellikle Walmart, Costco veya benzin istasyonları gibi insanların alışveriş yaptığı yerlere konumlanıyorlar. Başka bir seçenek olmadığını veya oraya gitmenin kaçınılmaz olduğunu biliyorlar. Bu yüzden oralarda bekliyorlar ve bu da büyük bir baskı ve korku yaratıyor." şeklinde konuştu.

Trump yönetiminde gelecek "belirsiz"

Guadalupe, Trump'ın önceki başkanlık döneminde "ülkenin sosyal dokusunu nasıl etkilediğine" işaret ederek "İlk aday olduğunda, saklanan ırkçılar aniden ortaya çıkmış gibi hissettirmişti. Bu kez durum daha da kötü." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Meksika hükümetini kendi göçmen politikalarıyla işbirliği yapmaya zorlamak için Meksika mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit ettiğine değinen Guadalupe, Meksikalı işçilerin kendilerini neyin beklediği hakkında fikir sahibi olmadıklarını söyledi.

Guadalupe, "Her zaman çok fazla belirsizlik var ve o (Trump) çok konuşuyor, çok şey söylüyor ama fikrini çok değiştiriyor." diyerek yeni göreve gelen herkesin beraberinde "belirsizlik" getirdiği çünkü verdikleri sözleri tutup tutmayacaklarının henüz bilinmediği yorumunu yaptı.

Trump'ın "ırkçı" olduğunu savunan Guadalupe, "Onun politikaları geliştikçe, milyonlarca göçmen uzun zamandır evim dedikleri bu ülkede belirsiz ve tehlikeli bir geleceğe hazırlanıyor." dedi.

"İhanete uğramış gibi hissediyoruz"

California'da yaşayan Meksikalı Thelma, Trump'ın yeniden seçilmesinin halk arasındaki "ırkçı" duyguları uyandırdığını kaydetti.

Trump'ın kazanmasının, birçok kişinin Başkan'la aynı "ırkçı" görüşü paylaştığını ortaya koyduğunu söyleyen Thelma, "Ona oy veren insanlar tarafından ihanete uğramış gibi hissediyoruz. Göçmen olarak bu çok tehlikeli bir durum. Çok fazla belirsizlik, güvensizlik ve ırkçılık var." değerlendirmesinde bulundu.

Thelma, ABD'nin kayıt dışı işçiler başta olmak üzere "göçmen emeğine" dayandığını savunarak Meksikalı göçmenlerin çoğunun "neredeyse kimsenin istemediği, düşük ücretli işlerde" çalışmak için ABD'ye geldiğini belirtti.

Thelma, "Her ne kadar kulağa sert gelse de ucuz işgücü nedeniyle (göçmenler) ABD'ye bir şekilde fayda sağlıyor." dedi.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

ICE, 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

"Laken Riley Yasası" ile düzensiz göçmenler tutuklanabilecek

Düzensiz göçmen tarafından öldürülen Amerikalı üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Kongre'nin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçmişti.

Tüm seçim sürecinde kendisi için en önemli başlığın, sınır güvenliği olduğunu söyleyen Trump için büyük bir "yasal zafer" sayılan düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.

Ayrıca Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Meksikalı makamlara göre Trump'ın başa gelmesinden bu yanan 4 binden fazla göçmen sınır dışı edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak tanımladığı ve ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu yetkili Tom Homan, Trump'ın düzensiz göçmenlerle mücadeleye yönelik attığı adımların ardından sınır geçişlerinde yüzde 93 azalma olduğunu kaydetti.