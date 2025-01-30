Trump'ın Göçmen Politikası: 3 Günde 4,500 Gözaltı

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NEW YORK, 29 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere karşı harekete geçmesiyle ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı, sadece son üç günde 3.104, perşembe gününden bu yanaysa 4.500'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

USA Today gazetesi çarşamba günkü haberinde, "Ülkenin göçmenlik yasalarının daha sıkı şekilde uygulanması yeni bir gelişme değil" diyerek, ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın verilerine göre eski Başkan Joe Biden'ın yönetimi sırasında geçen yıl 271.000'den fazla kişinin sınır dışı edildiğini ve söz konusu sayının 2014'ten bu yana görülen en yüksek sayı olduğunu kaydetti.

Trump, yönetiminin suç geçmişi olan düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeye öncelik vereceğini sık sık dile getirirken, bazı yerel yetkililer de son dönemde bu konuya dikkat çekmişti.