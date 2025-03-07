Trump'ın Görevden Almaları Hukuka Aykırı Bulundu - Son Dakika
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Trump'ın Görevden Almaları Hukuka Aykırı Bulundu

Federal yargıç, Trump'ın NLRB üyesi Gwynne Wilcox'u hukuka aykırı olarak işten çıkardığını belirtti.

07.03.2025 03:16
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ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın hukuka aykırı bir şekilde işten çıkardığı Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) üyesinin görevine dönmesine karar verdi.

ABD'nin başkenti Washington'da görevli federal yargıç Beryl Howell, NLRB çalışanı Gwynne Wilcox'ın görevden alınmasına ilişkin kararını açıkladı.

Howell, Trump'ın işten çıkarma kararının hükümsüz olduğunu belirterek, hukuka aykırı bir şekilde işten çıkarıldığını ifade ettiği Wilcox'ın, işine dönmesine karar verdi.

Federal yargıç Howell, "Başkan, mahkemelerin üstün bir başkanlık kavramını ne ölçüde kabul edileceğini test etmek amacıyla makamının sınırlarını zorlamakta ve yetkilerini açık yasal mevzuatı ihlal edecek şekilde kullanmaya niyetli görünüyor." ifadelerini kullandı.

Howell, mahkemelerin, "yasama organına ne kadar el uzatılabileceğine karar vermek zorunda kaldığı" ve "hukuki açıdan dokunulmaz bir başkanlığın onaylanmasına giden riskli durumla karşı karşıya olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabında Trump'ı kral olarak tasvir eden paylaşımına işaret eden Howell, Başkan Trump'ın "kanunun koruyucusu rolünü temelde yanlış anlamış olabileceğini" kaydetti.

Howell, "Seçilmiş de olsa Amerikalı bir başkan kral değildir. Federal çalışanları ve davacı (Wilcox) gibi dürüst memurları görevden alma yetkisi mutlak değildir" ifadelerini kullandı.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Görevden Almaları Hukuka Aykırı Bulundu - Son Dakika

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