Trump'ın Grubu'ndan Brezilya'ya İfade Özgürlüğü Dava

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG), Brezilya'daki Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes'a ABD'nin ifade özgürlüğü yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

ABD merkezli çevrim içi video platformu Rumble ve TMTG, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi bir eleştirmenin sosyal medya hesaplarını kapatma kararının ABD'nin ifade özgürlüğü yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kararı veren yargıç Moraes'e dava açtı.

Moraes'in ABD'ye sığınma talebinde bulunan Brezilyalı siyasi eleştirmene ait sosyal medya hesaplarını kapatmaya çalışarak yasal yetkisini ve uluslararası hukuku aştığı öne sürüldü.

Florida'da bulunan mahkemeye sunulan 39 sayfalık şikayet dilekçesinde, "Yargıç Moraes, ABD'de yasal ifadelerin çerçevelerini belirleyemez." ifadesine yer verildi.

Dilekçede, Washington yönetiminin ABD Anayasası'nın ilk maddesi kapsamında ele alınan ifade özgürlüğünü desteklediği ve sansüre karşı olduğu vurgulandı.

Davada yer alan Rumble, günde 9 bin dolar ceza ve Brezilya'da kapatılma riskiyle karşı karşıya.