Trump'ın Hedef Alındığı Saldırı

06.05.2026 03:04
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde Trump ve ekibini hedef alan silahlı saldırı gerçekleşti.

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Başkan Donald Trump ve ekibinin, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde dün gece yaşanan silahlı saldırının "muhtemel" hedefi olduğunu belirtti.

Blanche, CBS'ye yaptığı açıklamada, "ön bulguların şüpheli silahlı saldırganın muhtemelen Trump ve yönetiminin üyelerini hedef aldığını gösterdiğine" işaret etti.

Şüphelinin, etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton'da kaldığına değinen Blanche, silahlı saldırganın, önce Los Angeles'tan Chicago'ya, ardından da başkente trenle seyahat ettiğinin düşünüldüğünü söyledi.

Blanche, şüpheli kişinin yetkililerle aktif olarak işbirliği yapmadığını vurguladığı açıklamasında, müfettişlerin saldırganın silahı otelde monte ettiği yönündeki raporları incelediğini ve şüphelinin "çok uzağa gidemediğini" kaydetti.

Adalet Bakan Vekili Blanche ayrıca, yarın şüphelinin suç dosyasının oluşturulacağı ve hakkında dava açılacağı bilgilerini paylaştı.

Saldırganın silahları nasıl temin ettiği henüz yanıtsız

Saldırganın otelde silah bulundurmasına olanak sağlayan "güvenlik protokollerini" incelediklerini anlatan Blanche, saldırganın olayda kullandığı silahları son birkaç yılda satın aldığını ancak bunları başkent Washington'a nasıl ulaştırdığını bilmediklerini söyledi.

Blanche, saldırganın silahları nasıl temin ettiğini araştırdıklarını aktararak, olay esnasında zanlının üzerinde iki adet ateşli silah ile birkaç bıçak bulunduğunu kaydetti.

Silahlı şüphelinin olayın meydana geldiği sırada mekanda bulunan hiç kimseye özellikle de ABD Başkanı Trump'a yaklaşamadan durdurulduğunu belirten Blanche, failin saldırıyı gerçekleştirme motivasyonunu araştırdıklarını ve bunu birkaç gün içinde aydınlatmayı umduklarını belirtti.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

Saldırganın California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

