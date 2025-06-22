Trump'ın İran'a Saldırı Kararı Eleştirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı kararı, "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle Kongre üyelerinin eleştirilerinin hedefi oldu.

ABD'nin, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı, Kongre üyeleri tarafından eleştirildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'li Senatör Bernie Sanders, Oklahoma eyaletinde bir miting sırasında Başkan Trump'ın İran'a saldırı kararının "anayasaya son derece aykırı" olduğunu belirtti.

Sanders, "Hepinizin bildiği üzere ülkeyi savaşa götürecek tek varlık ABD Kongresidir. Başkan'ın böyle bir hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de eleştirdi

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson gibi Cumhuriyetçi Partiden birçok Kongre üyesi İran'a saldırı kararını desteklese de eleştirenler de bulunuyor.

Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, sosyal medya platformu X'ten İran'a saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bunun "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Üyesi Warren Davidson X'ten yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın kararı adil olsa da anayasaya uygun bir gerekçe düşünmek zor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat üyelerden "Kongre, Trump'a yetki vermedi" eleştirisi

Temsilciler Meclisi Üyesi, Demokrat Partili Yassamin Ansari, X'teki paylaşımında, "Donald Trump, Kongre yetkilendirmesi olmadan ve başka bir sonsuz savaşa sürüklenme riskiyle İran'a karşı yasa dışı olarak askeri eylemde bulundu. Kongre'de Savaş Yetkileri Kararı için oy vermek üzere acil oturum çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Demokrat Üye Alexandria Ocasio-Cortez de X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın kararının "kesinlikle ve açıkça azil için temel oluşturduğunu" belirtti.

Ocasio-Cortez, Trump'ın nesillerce ABD'yi hapsedecek bir savaş başlatma riski aldığını ifade etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Don Beyer de X'te yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın, Kongre yetkilendirmeden bizi İran'la savaş götürecek anayasal yetkisi yok ve Kongre bu yetkiyi vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Demokrat Senatör Tim Kaine, 16 Haziran'da ABD'nin, Kongre onayı olmadan İran ile askeri bir çatışmaya girmesini önlemek amacıyla "Savaş Yetkileri Kararı" adlı karar tasarısı sunmuştu.

Trump'ın azline yol açabilir

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, X'teki paylaşımında, saldırıların Kongre'den yetki alınmadan düzenlenmesini eleştirdi.

Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakeem Jeffries, savaş başlatma yetkisinin Kongre'de olduğunu ifade ederek tepkisini gösterdi.

ABD Senatosu Azınlık lideri Chuck Schumer, İran'a yönelik saldırılar konusunda Kongre'de oylama yapılması gerektiğini belirtti.

Başka bir Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Sean Casten, Trump'ın Kongre onayı almadan İran'a saldırı kararının "azledilmeye varabilecek bir suç olarak değerlendirilebileceğini" savundu.

Casten, "Hiçbir başkan, ABD'ye yakın tehdit oluşturmayan bir ülkeyi Kongre onayı olmadan bombalama yetkisine sahip değildir. Bu, açık bir şekilde azle yol açabilecek bir suçtur." diye vurguladı.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katherine Clark da X'ten "Savaş ilan etme yetkisi yalnızca Kongre'ye aittir. Donald Trump'ın İran'a saldırma kararı tek taraflıdır ve anayasaya aykırıdır." ifadeleriyle Trump'a tepki gösterdi.