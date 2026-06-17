Trump'ın İran Anlaşması İsrail'i Yalnız Bıraktı - Son Dakika
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Trump'ın İran Anlaşması İsrail'i Yalnız Bıraktı

17.06.2026 14:03
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İsrail basını, Trump'ın İran ile mutabakatının Tel Aviv'i yalnız bıraktığını ve ihanet olduğunu yazdı.

İsrail basını, İran'la mutabakata varan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e "ihanet ettiğini", bölge ülkelerinin bundan sonra Washington'a güvenerek "yalnız bırakılmış" bir Tel Aviv yönetimiyle normalleşme adımı atmayacağını yazdı.

Yedioth Ahronot gazetesinde Boaz Haetzni imzasıyla çıkan görüş yazısında, ABD'nin İran'la mutabakat sağlamasına atıfla "80 yaşındaki çocuk (Trump) oyuncağına olan ilgisini kaybetti ve daha kolay bir işe geçmek istiyor. Sebat göstermek, kötülükle savaşmak, Amerika'nın itibarını tesis etmek mi? Bunlar zor işler ve ona göre değil." ifadesi kullanıldı.

Trump yönetiminin İran ile yürüttüğü müzakerelerin, Tahran yönetimini ekonomik olarak rahatlattığı ve bölgedeki askeri kapasitesini yeniden yapılandırmasına olanak tanıdığı iddiasına yer verilen yazıda, söz konusu politikanın sadece İsrail için değil, ABD ile hareket eden bölge ülkeleri için de bir "ihanet" anlamına geldiği ileri sürüldü.

"Artık yeni İbrahim Anlaşmaları olmayacak çünkü Suudi Arabistan ve diğer ülkeler, Washington'daki çürük tahtaya bel bağlayacak kadar deli değiller." ifadesine yer verilen yazıda, Amerikan kampına katılarak "risk alan" bölge ülkelerinin artık İsrail ile normalleşmeye yanaşmayacağı değerlendirmesi yapıldı.

"ABD, neredeyse kazanılmış bir savaşta başarısız oldu"

Eski ABD Başkanları Barrack Obama ve Joe Biden döneminden farklı olarak, İsrail'de Cumhuriyetçi ve muhafazakar kanattan beklentilerin yüksek olduğu ancak gelinen noktada ABD'nin itibar kaybı yaşayacağı öne sürülen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Amerika, neredeyse kazanılmış olan ve düşük kayıplarla sürdürülebilecek bir savaşta başarısız oldu. Başkanın mevcut tutumu, zayıf ve gerçeklikten kopuk olarak görülüyor. Çatışmalar sürerken üçüncü taraflar aracılığıyla İran ile anlaşma yollarının aranması, Tahran'ın pes etmek yerine direncini artırmasına neden oldu."

Trump, ABD-İran mutabakatıyla İsrail'i "yalnız" bıraktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önündeki en büyük zorluğun, ABD ile olan stratejik ortaklığı korurken Tel Aviv'in güvenlik çıkarlarından taviz vermemek olduğu vurgulandı.

ABD-İran mutabakatıyla İsrail'in "yalnız" kaldığı vurgulanan yazıda şu ifadelere de yer verildi:

"İsrail için ABD ile olan ortaklık, tarihsel olarak bir caydırıcılık unsuru olmuştur. Ancak Beyrut ve diğer cephelerdeki askeri operasyonların, diplomatik pazarlıklar neticesinde sınırlanması kabul edilebilir bir durum değildir."

İsrail ordusunun Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmemekte ısrar etmekle "çöküşün" yalnızca Trump'a ait olduğunu ve İsrail'i kapsamadığını göstermiş olacağı da iddia edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın İran Anlaşması İsrail'i Yalnız Bıraktı - Son Dakika

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