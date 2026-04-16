Trump'ın İran Tasarısı 1 Oyla Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın İran Tasarısı 1 Oyla Reddedildi

16.04.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın İran'a yönelik saldırılara onay gereken tasarısı 1 oyla reddedildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını Cumhuriyetçilerin oylarıyla sadece 1 oy farkla reddetti.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 213 "evet" oyuna karşılık Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin 214 "hayır" oyu, tasarının ucu ucuna reddedilmesini sağladı.

Senato'da dün yapılan benzer bir tasarının reddedilmesinin ardından bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanan tasarının sadece 1 oy farkla reddedilmesi, Donald Trump yönetimine bir "mesaj" olarak algılandı.

ABD Başkanı Trump'ın İran'da askeri güç kullanmasına yönelik yetkilerini kısıtlayan tasarıya Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Thomas Massie "evet" oyu verirken, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının "Amerikan ulusal çıkarlarına değil İsrail'e hizmet ettiğini" savundu.

Öte yandan Demokrat Kongre Üyesi Jared Golden'ın tasarıya Cumhuriyetçilerle birlikte "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda dün yapılan ve ABD-İran "savaşının" başından bu yana 4. kez gündeme gelen tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 52 senatörün "hayır" oyuyla reddedilmişti.

"Savaş yetkileri" tasarısı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Senato'da reddedilen 4. tasarı olarak kayıtlara geçti, ancak oylama öncesinde yapılan konuşmalarda, bazı Cumhuriyetçilerin bu konudaki endişelerini ortaya koymaları dikkati çekti.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan, ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın İran Tasarısı 1 Oyla Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 20:36:26. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'ın İran Tasarısı 1 Oyla Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.