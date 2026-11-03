Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımı durdurması Tel Aviv'de şaşkınlık yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımı durdurması Tel Aviv'de şaşkınlık yarattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın İsrail'e planlanan 4 milyar dolarlık askeri yardımı durdurma kararı, İsrail Savunma Bakanlığı ve ordu kademelerinde şaşkınlıkla karşılandı. İsrail Maliye Bakanlığı karardan önceden habersizdi, resmi tebligatın henüz ulaşmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yapılması planlanan 4 milyar dolarlık askeri yardımı durdurma kararı Tel Aviv yönetiminde ve savunma bürokrasisinde büyük "şaşkınlıkla" karşılandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" karar, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtı.

KAN'a konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, "Bu açıklamayı beklemiyorduk. Hele ki bugün hiç beklemiyorduk. Amerikalılarla sürekli diyalog halindeyiz ancak şaşırdığımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkili ayrıca, ilgili teknik ve uzman makamlara henüz resmi tebligatı ulaşmayan kararın olası askeri ile finansal sonuçlarını inceleyeceklerini kaydetti.

İsrail Maliye Bakanlığı karardan habersizdi

Yedioth Ahronot gazetesi ise İsrail Maliye Bakanlığının Trump'ın 4 milyar dolarlık yardımı kesme kararından önceden haberdar olmadığını ve gelişmenin bakanlıkta şaşkınlıkla karşılandığını yazdı.

Tel Aviv'deki güvenlik ve ekonomi çevrelerinde, Trump'ın nihai amacının ABD'nin Tel Aviv'e her yıl sağladığı 3,8 milyar dolarlık güvenlik yardımını ve 2028 sonuna kadar geçerliliği bulunan ikili güvenlik anlaşmasını tamamen feshetmek olduğu ileri sürüldü.

"Netanyahu, hanesine bir başarısızlık daha yazdırdı"

İsrailli muhalif lider Yair Golan, ABD Başkanı Trump'ın kararına tepki göstererek, "Başbakan Binyamin Netanyahu hanesine bir başarısızlık daha yazdırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Golan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Amerikan yardımının kesilmesi, İsrail'in güvenliğine ve ülkedeki yaşam kalitesine vurulmuş ağır bir darbedir. Böylesine kritik bir dönemde güvenlik ihtiyaçlarının finansmanını tamamen İsrail halkının sırtına yüklenecektir." ifadelerini kullandı.

Kararın İsrail'in savunma harcamalarının zirve yaptığı, silah stoklarının takviye edilmeye çalışıldığı ve İran saldırılarının ardından hava savunma sistemlerinin yıprandığı bir süreçte geldiğine dikkati çeken Golan, şunları kaydetti:

"Sorumlu bir başbakan Amerikan yardımını sonlandırmaz aksine artırılması için mücadele ederdi. Netanyahu güvenlik ve ekonomi krizini derinleştiriyor, İsrail'in geleceğini riske atıyor."

Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıkladı

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin İsrail'e sağlayacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını belirterek "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Yıl sonuna kadar yardımın kesilmesi hususunda mutabık kalındığını belirten Trump, acil ihtiyaç halinde ABD'nin İsrail'e destek verebileceğini eklemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 23 Ekim'de Tel Aviv yönetiminin savunma bütçesine aktarılan milyarlarca dolarlık ABD yardımına atıfla, "Buna alışın, bu yardımlar artık sürmeyecek. Sorun İsrail değil, Amerika'nın değişmiş olması. Bu süreç bitti ve sona erecek; artık sadece bir zaman meselesi." şeklinde konuşmuştu.

ABD ile İsrail arasındaki güvenlik anlaşması

İsrail ile ABD arasında ilk kez 1998'de imzalanan güvenlik anlaşması yaklaşık 10'ar yıllık aralarla yenilendi.

ABD, varılan anlaşma kapsamında İsrail'e 1998'deki 10 yıllık süreçte 21,3 milyar dolar, 2008'deki 10 yıllık süreçte 32 milyar dolar, 2016'daki anlaşmada da 10 yıllık süreçte 38 milyar dolar askeri yardım yapmayı kabul etmişti.

ABD yönetimi, 2016 yılında imzalanan anlaşma kapsamında taahhüt ettiği 38 milyar doların 33 milyar dolarını askeri teçhizat alımı, 5 milyar dolarını ise füze savunma sistemleri için ayırmıştı.

Kaynak: AA
Maliye BakanlığıDonald TrumpPolitikaTel AvivİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe’den ayrılacak mı Dirk Kuyt’tan açıklama Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
19:35
Galatasaray’ın Stuttgart maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
18:44
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım’da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım'da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 19:54:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımı durdurması Tel Aviv'de şaşkınlık yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android