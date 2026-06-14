Trump'ın İsrail'e Mali Teklifi - Son Dakika
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Trump'ın İsrail'e Mali Teklifi

14.06.2026 22:35
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Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına misilleme yapmaması için mali teklif sundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldıran İsrail'e misilleme yapmaması karşılığında maddi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısının ardından Trump'ın misillemeyi önlemek adına mali menfaatler içeren bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Kanal 12'ye konuşan Batılı kaynaklar, İran'ın Trump'ın yaptığı söz konusu teklifi hala değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Öte yandan, Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrailli yetkililer, Trump'ı "İsrail'e saldırılmasını normalleştirmekle" suçladı.

İranlı yetkililer, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarına karşılık vereceklerini duyurmuştu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, "İslam savaşçılarının cevabı yakındır" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ise İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırının İran ile anlaşmayı geciktirdiğini ancak imza töreninin "önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşeceğini" söylemişti.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın İsrail'e Mali Teklifi - Son Dakika

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