Trump'ın Kabine Adaylıkları Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Trump'ın Kabine Adaylıkları Tartışma Yarattı

Trump'ın Gaetz ve Hegseth'i kabineye aday göstermesi, Cumhuriyetçi Parti içinde geniş tartışmalara yol açtı.

14.11.2024 22:16
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına Matt Gaetz'i, Savunma Bakanlığına ise Pete Hegseth'i aday göstermesi, Cumhuriyetçi Parti içinde ve kamuoyunda tartışma yarattı.

Amerikan medyasında yer alan ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin görüşlerini yansıtan haberlere göre, Trump'ın yeni kabinesindeki bazı isimler şimdiden Washington'da tartışmalara neden oldu.

Genel anlamda Trump'ın arkasında duran Cumhuriyetçi Partili bazı Kongre üyeleri, Adalet Bakanlığı görevine Gaetz'in aday gösterilmesini "sorunlu" bulduklarını ifade etti.

Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer, daha önce Temsilciler Meclisi Etik Komisyonunda "cinsel taciz" ve "uyuşturucu kullanma" gibi suçlamalar dolayısıyla soruşturma geçiren Gaetz'in, Adalet Bakanlığı için doğru isim olduğunu düşünmediğini belirtti.

Cramer, Gaetz'in Senato'da onaylanıp onaylanmayacağından emin olmadığını ifade ederken, bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins de Trump'ın bu seçiminden dolayı "şok olduğunu" kaydetti.

Önceki dönem Temsilciler Meclisi Başkanlığı da yapan Cumhuriyetçi Kevin McCarthy de Gaetz ile ilgili birçok kişinin aklında soru işareti olduğunu ve Gaetz'in Senato'dan onay almasının kolay olmayacağını belirtti.

Gaetz, bazı Cumhuriyetçiler tarafından McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kaldığı dönemde McCarthy'nin "arkasından iş çevirmekle" suçlanmıştı.

Bolton'dan "en kötü aday" yorumu

Öte yandan, Trump'ın ilk döneminde ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan John Bolton, NBC News kanalına verdiği röportajda, Gaetz'in adaylığı için ateş püskürdü.

Bolton, Gaetz'in adaylığı konusunda, "Amerikan tarihinde bir kabine pozisyonu için en kötü adaylık bu olmalı." değerlendirmesini yaptı.

Bolton, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için seçtiği eski Demokrat Kongre üyesi Tulsi Gabbard için de "Eskiden Trump'ın İran ile mücadelesini ve Kasım Süleymani operasyonunun yasa dışı olduğunu savunuyordu." ifadesini kullandı ve Gabbard'ın bu görev için yeterli olmadığını savundu.

Hegseth için "tecrübesiz" değerlendirmesi

Diğer yandan, Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Pete Hegseth için de ABD medyasına yansıyan değerlendirmelerde öne çıkan başlık, Hegseth'in Pentagon gibi devasa bütçeye sahip karmaşık bir yapıyı yönetemeyecek kadar "tecrübesiz" olduğu yönündeydi.

Eski asker ve Fox News yorumcusu olan Hegseth'in adaylığı sonrasında Amerikan medyasına açıklama yapan ve adları açıklanmayan bazı üst düzey Pentagon yetkilileri, Trump'ın adayının 1,3 milyon civarında aktif görevli askere ev sahipliği yapan bir kurum için yeteri kadar birikiminin olmadığını savundu.

Eski bir Pentagon yetkilisi, "Ona Walmart'ı yönetmesi için güvenir miydiniz? Çünkü bizim o kadar personelimiz var." değerlendirmesinde bulunurken, halen görevli bir Pentagon yetkilisi ise "Bizler şoktayız çünkü kendisi hükümette hiç görev almamış bir Fox News sunucusu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Kabine Adaylıkları Tartışma Yarattı - Son Dakika

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