Trump'ın NATO Liderleriyle Görüşmesinde Gergin Anlar
Trump'ın NATO Liderleriyle Görüşmesinde Gergin Anlar

10.04.2026 09:41
Trump, İran savaşında NATO müttefiklerinin pasif kalmasına öfke kustu, Rutte ise durumu sadeleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde, ittifaktaki ülkelerin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta "eylemsiz kalması" nedeniyle "öfkesini kustuğu" iddia edildi.

Politico internet sitesinin üç Avrupalı yetkili ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump ve Rutte'nin Beyaz Saray'da 8 Nisan'da yaptığı görüşme ele alındı.

Görüşmenin "gergin" geçtiği belirtilen haberde, Trump'ın, NATO müttefiklerinin savaşta "eylemsiz kalması" nedeniyle görüşmede Rutte'ye "öfke kustuğu" ileri sürüldü.

Haberde, Trump'ın, NATO ülkelerinin destek vermemesine yönelik "kısasa kısas planladığını" ima ettiği ve görüşmenin genel itibarıyla "tehdit yağmuru" şeklinde geçtiği iddia edildi.

NATO Sözcüsü Allison Hart ise Politico'ya yaptığı açıklamada, görüşmenin kötü geçtiği iddialarını yalanlayarak Trump ve Rutte'nin "dürüst" ve "yapıcı" bir görüşme yaptığını belirtti.

Rutte, görüşmenin ardından CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın "NATO müttefiklerinin İran savaşına destek konusunda hayal kırıklığına uğramasını" anladığını ancak tablonun tümüyle siyah-beyaz olmadığını, birçok müttefikin taahhütlerini yerine getirdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

