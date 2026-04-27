Trump'ın 'Nükleer Toz' Söylemi Tartışma Yarattı - Son Dakika
Trump'ın 'Nükleer Toz' Söylemi Tartışma Yarattı

27.04.2026 09:10
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarında 'nükleer toz' kavramını kullanarak uluslararası güvenlik uzmanları arasında tartışma başlattı. Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu küçümseyici bir dille tanımlarken, uzmanlar bu ifadenin teknik gerçekliği yansıtmadığını belirtiyor.

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın derlediği habere göre, Trump'ın 'nükleer toz' ifadesi, İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokuna işaret ediyor. Bu oran, nükleer silah üretiminde kullanılan yüzde 90 saflık seviyesine yakın olduğu için uluslararası toplumda alarm yaratıyor. Uzmanlar, bu materyalin 'geri dönüşü zor bir eşik' olduğunu vurguluyor.

Haziran ayında ABD'nin İsfahan'daki nükleer tesise düzenlediği hava saldırısında, zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmının enkaz altında kaldığı öne sürülüyor. Trump, bu durumu 'nükleer toz' olarak nitelendirirken, İran yönetimi bu iddiayı yalanladı. Atlantik Konseyi'nden Matthew Kroenig, Trump'ın ifadesini 'renkli konuşma tarzının bir parçası' olarak değerlendirirken, Cato Enstitüsü'nden Justin Logan, bu tür bir operasyonun İran'ın iş birliği olmadan neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Trump'ın söylemi, 2018'de JCPOA'dan çekilmesiyle artan gerilimin bir yansıması olarak görülüyor. Uzmanlar, nükleer materyalin güvenli şekilde çıkarılmasının ciddi teknik riskler ve uzmanlık gerektirdiğini, aktif bir çatışma ortamında bunun gerçekçi olmadığını ifade ediyor.

Donald Trump, ABD Başkanı, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın 'Nükleer Toz' Söylemi Tartışma Yarattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'ın 'Nükleer Toz' Söylemi Tartışma Yarattı - Son Dakika
