Trump'ın 'Nükleer Toz' Söylemi Tartışma Yarattı

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın derlediği habere göre, Trump'ın 'nükleer toz' ifadesi, İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokuna işaret ediyor. Bu oran, nükleer silah üretiminde kullanılan yüzde 90 saflık seviyesine yakın olduğu için uluslararası toplumda alarm yaratıyor. Uzmanlar, bu materyalin 'geri dönüşü zor bir eşik' olduğunu vurguluyor.

Haziran ayında ABD'nin İsfahan'daki nükleer tesise düzenlediği hava saldırısında, zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmının enkaz altında kaldığı öne sürülüyor. Trump, bu durumu 'nükleer toz' olarak nitelendirirken, İran yönetimi bu iddiayı yalanladı. Atlantik Konseyi'nden Matthew Kroenig, Trump'ın ifadesini 'renkli konuşma tarzının bir parçası' olarak değerlendirirken, Cato Enstitüsü'nden Justin Logan, bu tür bir operasyonun İran'ın iş birliği olmadan neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Trump'ın söylemi, 2018'de JCPOA'dan çekilmesiyle artan gerilimin bir yansıması olarak görülüyor. Uzmanlar, nükleer materyalin güvenli şekilde çıkarılmasının ciddi teknik riskler ve uzmanlık gerektirdiğini, aktif bir çatışma ortamında bunun gerçekçi olmadığını ifade ediyor.