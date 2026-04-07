Trump'ın Hristiyanlık Vurgusu ve Papa'nın Barış Çağrısı

Beyaz Saray'ın internet sitesi, Paskalya gününde Başkan Donald J. Trump'ı Hristiyan inancının güçlü bir savunucusu olarak sunan bir haberle açılıyor. Haberde, Trump'ın göreve dönüşünden itibaren inanç sahibi insanları korumayı yönetiminin temel taşı haline getirdiği ve ABD'yi din özgürlüğünün simgesi yaptığı vurgulanıyor. Trump'ın ikinci döneminde Hristiyanlığı ön planda tutan uygulamaları sıralanırken, 'Trump Amerikası'nın bir din devleti olduğu izlenimi veriliyor.

Haberde ayrıca, Trump'ın Meksika, İspanya, Nijerya ve Suriye gibi ülkelere Hristiyan azınlıklara yönelik müdahalelerine değiniliyor. Trump'ın, kendilerini çağdaş Haçlılar olarak gören bakanlar ve danışmanlarla çevrili olduğu belirtiliyor. Öte yandan, Katolik dünyasının lideri Papa XIV. Leo, Paskalya'da yaptığı konuşmada, savaşları kınayarak barış çağrısında bulunuyor ve silahların bırakılmasını, diyalog yoluyla barışın seçilmesini istiyor.

Trump'ın kendisini 'Hristiyanlığın hamisi' ilan etmesine karşın, Papa'nın onun savaş politikalarını eleştirmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yakın ilişkisi ve Hristiyan-Musevi dinamikleri sorgulanıyor, geçmişte John F. Kennedy'nin İsrail'e karşı tutumu örnek gösteriliyor. Haber, Trump'ın din savaşı çıkarma gayreti ve Netanyahu'nun benzer hedefleri üzerinde durarak, mevcut siyasi ve dini gerilimlere işaret ediyor.