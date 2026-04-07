Trump'ın Hristiyanlık Vurgusu ve Papa'nın Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Hristiyanlık Vurgusu ve Papa'nın Barış Çağrısı

07.04.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, Başkan Trump'ı Hristiyan inancının savunucusu olarak tanıtıyor. Trump'ın inanç sahibi insanları koruma politikaları ve Hristiyan azınlıklara yönelik müdahaleleri öne çıkarken, Papa'nın barış çağrısının da haberin merkezinde yer alıyor. Bu durum, mevcut siyasi ve dini gerilimler üzerinde duruyor.

Beyaz Saray'ın internet sitesi, Paskalya gününde Başkan Donald J. Trump'ı Hristiyan inancının güçlü bir savunucusu olarak sunan bir haberle açılıyor. Haberde, Trump'ın göreve dönüşünden itibaren inanç sahibi insanları korumayı yönetiminin temel taşı haline getirdiği ve ABD'yi din özgürlüğünün simgesi yaptığı vurgulanıyor. Trump'ın ikinci döneminde Hristiyanlığı ön planda tutan uygulamaları sıralanırken, 'Trump Amerikası'nın bir din devleti olduğu izlenimi veriliyor.

Haberde ayrıca, Trump'ın Meksika, İspanya, Nijerya ve Suriye gibi ülkelere Hristiyan azınlıklara yönelik müdahalelerine değiniliyor. Trump'ın, kendilerini çağdaş Haçlılar olarak gören bakanlar ve danışmanlarla çevrili olduğu belirtiliyor. Öte yandan, Katolik dünyasının lideri Papa XIV. Leo, Paskalya'da yaptığı konuşmada, savaşları kınayarak barış çağrısında bulunuyor ve silahların bırakılmasını, diyalog yoluyla barışın seçilmesini istiyor.

Trump'ın kendisini 'Hristiyanlığın hamisi' ilan etmesine karşın, Papa'nın onun savaş politikalarını eleştirmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yakın ilişkisi ve Hristiyan-Musevi dinamikleri sorgulanıyor, geçmişte John F. Kennedy'nin İsrail'e karşı tutumu örnek gösteriliyor. Haber, Trump'ın din savaşı çıkarma gayreti ve Netanyahu'nun benzer hedefleri üzerinde durarak, mevcut siyasi ve dini gerilimlere işaret ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Beyaz Saray, Politika, Güncel, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Hristiyanlık Vurgusu ve Papa'nın Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 13:55:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump'ın Hristiyanlık Vurgusu ve Papa'nın Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.