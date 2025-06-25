Trump'ın Performansına Tepki Artıyor

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan ankette, ABD'nin İran'a saldırı kararı almasının ardından Başkan Donald Trump'ın görev süresindeki performansından memnun olmayan vatandaşların oranının, seçimlerden bu yana en yüksek seviyede olduğu ortaya çıktı.

ABD basınındaki haberlerde, YouGov'un, Trump'ın gündemi ele alış biçimi ve İran'a olan tutumuna ilişkin 1590 ABD vatandaşı ile anket yaptığı belirtildi.

Ankette, ABD vatandaşlarının yüzde 54'ü Trump'ın göreve geldikten sonra performansından memnun değilken bu oranın, ABD Başkanının göreve başladıktan sonraki en yüksek seviyede olduğu ifade edildi.

Öte yandan Trump'ın, ABD'nin İran'a saldırdığı yönündeki açıklamasından önce Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 57'si, Washington yönetiminin İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan gerilimi iyi yönettiğini düşünüyordu.

Bu oranın, Trump'ın İran'a saldırıyı açıklamasının ardından yüzde 82'ye yükseldiği kaydedildi.