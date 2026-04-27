Trump'ın Tahliye Edildiği Gece Silahlı Saldırı Girişimi: Yeni Detaylar

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında, Washington Hilton'da silahlı bir saldırı girişimi yaşandı. Güvenlik güçleri, kontrol noktasını zorla geçmeye çalışan şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Trump, olayı 'başarısız suikast girişimi' olarak nitelendirdi.

Gözaltına alınan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'ın Torrance kentinde yaşadığı, sosyal medyada 'ayın öğretmeni' seçildiği ve Kamala Harris destekli bir komiteye bağış yaptığı belirlendi. Trump, saldırının İran ile bağlantılı olmadığını düşündüğünü ifade etti. Olay, Trump'ın son yıllarda karşılaştığı birçok suikast girişiminden biri olarak kayıtlara geçti.