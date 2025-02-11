Trump'ın Tazminat Teklifi Donduruldu

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ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın istifa karşılığı federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeme teklifinin geçici olarak dondurulması kararını uzattı.

NBC News'ün haberine göre, Boston Bölge Yargıcı George O'Toole, 6 Şubat'ta aldığı geçici durdurma kararının uzatılmasına hükmetti.

O'Toole, konuya ilişkin ihtiyati tedbir kararı alana kadar bu durumun geçerliliğini koruyacağını kaydetti.

ABD hükümetinden teklif

Trump hükümeti, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat teklifi içeren e-postalar göndermişti.

Kovid-19 salgınından bu yana uzaktan çalışan federal personelin büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtilen e-postalarda, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu uygulamayı eleştirenler, bunun yasa dışı olduğuna ve tazminatın ödeneceğine dair bir güvence bulunmadığına işaret ediyor. Trump hükümeti ise bu iddiaları reddederek, amaçlarının "federal hükümeti" tekrar yapılandırmak olduğunu vurguluyor.