Trump'ın Yemin Töreni ve Sınır Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
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Trump'ın Yemin Töreni ve Sınır Güvenliği Vurgusu

Trump, yemin töreninde sınır güvenliğini öncelik olarak belirledi, yasadışı göçle mücadele edeceğini açıkladı.

20.01.2025 23:46
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ABD Başkanı Donald Trump, yemin ettikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında sınır güvenliğinin kendisi için bir numaralı öncelik olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kongre binasındaki yemin törenine katılan bazı katılımcılarla teşekkür konuşmasında bir araya geldi.

Ağırlıklı olarak kendi seçmen kitlesine teşekkür eden ve iç politikaya yönelik mesajlar veren Trump, özellikle sınır güvenliği konusuna vurgu yaptı.

Trump, konuşmasında, "Herkes en büyük sorunun enflasyon olduğunu söyledi. Bense aynı fikirde olmadığımı söyledim. Bence ülkemize yasa dışı göçler, hapishanelerden ve akıl sağlığı kurumlarından gelen insanlar, daha büyük bir sorun. Ben bu konuyu bir numaralı önceliğim yaptım." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı göçleri durdurmak için bugün başkanlık kararnamesi imzalayacağını kaydeden Trump, ABD'ye özellikle suçluların hiçbir şekilde gelemeyeceğini ve yasa dışı göçmenleri sınır dışı edeceklerini söyledi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görevinin son günlerinde 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili soruşturmaları yürüten bazı isimleri affetmesinin yanlış olduğunu savunan Trump, bu kişilerin aslında yargılanması gerektiğini ifade etti.

Amerika'yı yeniden büyük yapacak adımları hızla atacaklarını dile getiren Trump, 5 Kasım 2024'teki seçim başarısının tarihi bir başarı olduğunu vurguladı.

Görevi devir teslimle ilgili resmi belgeleri imzaladı

Daha sonra Kongre binasında düzenlenen törende Trump, hükümeti yönetme yetkisinin kendisine devredilmesiyle ilgili resmi belgeleri imzaladı.

Trump ile beraberindeki katılımcılar daha sonra Kongre üyeleri onuruna verilen geleneksel öğle yemeğine katıldı.

Trump'ın bugünkü programı

Yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesinde geleneksel ayine katılan Trump, ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Biden ile bir araya geldi.

Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, ABD doğu saatiyle öğlen tam 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti ve daha sonra ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yaptı.

Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri imzalayan Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verdi.

Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinliklerin kapalı alanlara alındığı programda Trump, Kongredeki tören ve işlemlerin ardından Capital One Arena'ya geçecek ve burada destekçilerine hitap edecek. Geleneksel başkanlık geçit töreni de bu spor kompleksinde gerçekleştirilecek.

Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.

Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Yemin Töreni ve Sınır Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

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