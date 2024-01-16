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Trump, Iowa'da Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerini kazandı - Son Dakika
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Trump, Iowa'da Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerini kazandı

ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimler tamamlandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, rakiplerini geride bırakarak Iowa'da rahat bir galibiyet elde etti. Trump, oyların yüzde 51'ini alarak ön seçimleri kazandı. Diğer adaylar ise ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı. Bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak.

Trump, Iowa\'da Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerini kazandı
16.01.2024 - 07:57,  Güncelleme: 07:57
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ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçim yarışı bugün başlarken, Iowa'da Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini eski ABD Başkanı Donald Trump'ın rahat bir şekilde kazandığı bildirildi.

ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimler tamamlandı.

AP haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre Trump, rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakarak Iowa'da ipi göğüsledi.

Parti toplantıları şeklinde (caucus) yapılan ön seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Trump, oyların yüzde 51'ini alarak rahat bir galibiyet elde etti.

DeSantis yüzde 21'in biraz üzerindeki oy oranıyla ikincilik koltuğunu kazanırken, Haley ise yüzde 19 düzeyinde kalarak üçüncü oldu.

Ramaswamy, Trump lehine yarıştan çekildi

Öte yandan bir diğer Cumhuriyetçi aday adayı Vivek Ramaswamy ise yüzde 7,7 düzeyinde destek alabildi. Sonuçların belli olmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Ramaswamy, yarıştan çekildiğini ve Trump'a destek vereceğini açıkladı.

ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek.

Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.

Kaynak: AA
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