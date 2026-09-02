Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'a "istedikleri zaman" yeniden saldırmaya hazır olduklarını belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD kontrolünde olduğunu savunarak, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a "istedikleri zaman" yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'a yönelik son "tehditlerini" yineleyerek, İran'a "istedikleri zaman" yeniden saldırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Dün ABD ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerine yönelik saldırılarının "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Onlar ise hafif bir karşılık verdiler ama dün gece onlara çok sert vurdum." dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savundu.

Çok sayıda petrol tankerinin günlük olarak boğazdan geçmeye devam ettiğini söyleyen Trump, "Bunu büyük ölçüde sorunsuz bir şekilde yapıyoruz. Arada bir insansız hava aracını vurup düşürüyorlar ancak boğazdaki kontrolümüz çok net." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme yönündeki son açıklamasının sorulması üzerine, "Sadece öyle bir fikir ortaya attım." ifadesini kullandı.

Trump, "İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum, daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, ABD Başkanı, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar

22:22
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 23:30:11. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement