Trump, İran'a Sınırlı Müdahale Üzerine Endişeli - Son Dakika
Trump, İran'a Sınırlı Müdahale Üzerine Endişeli

24.02.2026 12:13
Trump, İran'a yönelik sınırlı saldırıların uzun süreli çatışmalara yol açabileceğinden endişeli.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı askeri seçeneklerin "sınırlı" kalması ve danışmanlarının bu durumun "uzun süreli çatışma" ile sonuçlanabileceği uyarıları yapması nedeniyle rahatsız olduğu öne sürüldü.

CBS News'un konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın danışmanları, İran'ın varlıklarına yönelik olası bir saldırının "tek ve kesin" bir sonuç doğurmayacağını aktardı.

Kaynaklar askeri planlamacıların, İran'a yönelik "sınırlı saldırı" seçeneklerinin ABD'yi Orta Doğu'da uzun süreli bir çatışmaya sürükleyebileceği ve bu durumun bölgeye daha fazla ABD askerinin sevkini gerektirebileceği uyarılarında bulunduğunu aktararak, Trump'ın söz konusu değerlendirmelerden rahatsızlık duyduğunu iddia etti.

Trump'ın sabırsızlığının merkezinde, "diplomatik masayı Washington lehine yeniden şekillendirecek güçlü bir eylem" isteğinin bulunduğunu savunan kaynaklar, buna karşın askeri yetkililerin, böyle bir sonucun garanti edilemeyeceğine ve bölgedeki ABD unsurlarına yönelik misilleme riskinin yüksek olduğuna dair görüşlerini yinelediklerini ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtmiş, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi, her an İran'a saldırı düzenleyebileceği şeklinde yorumlanıyor.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

