Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'ı Havaya Uçurmayı Düşünüyorum

05.04.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'la anlaşma olmazsa saldırı planlarından bahsetti, 'her şeyi havaya uçurabiliriz' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin hızlı bir anlaşma yapmaması durumunda İran'da "her şeyi havaya uçurup petrolü ele geçirmeyi" düşündüğünü belirtti.

Trump, Fox News'e telefonla yaptığı açıklamada, İran'la anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ülkeye yönelik saldırı planlarına değindi.

ABD Başkanı'nın İran'la ilgili olarak, "Hızlıca bir anlaşma yapmazlarsa her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülkelerinin dört bir yanında köprülerin ve elektrik santrallerinin yerle bir olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD'nin Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya varılabileceği aktarılan haberde Trump'ın, "Sanırım yarın için iyi bir şansımız var; şu anda müzakereler devam ediyor." dediği kaydedildi.

Haberde, ABD Başkanı Trump'ın, İran'da sokağa çıkan 45 bin muhalifin İran yönetimi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği, bu muhaliflere destek amacıyla silah gönderdiğini, söz konusu silahların Kürtler aracılığıyla ulaştırıldığını ve Kürtlerin bu silahları hala ellerinde tuttuklarını düşündüğünü söylediği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın bir Amerikan uçağını düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda ifadelerini daha sertleştirerek, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda İran'a büyük bir saldırı başlatacağını vurguladı.

Trump, 7 Nisan'ın İran'da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını belirterek, "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız" uyarısında bulundu ve paylaşımında "Tanrı'ya şükür" ifadesini kullandı.

Savaş uçağının düşürülmesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:38:11. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.