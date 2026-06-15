Trump, İran ile Anlaşmaya Kararlı - Son Dakika
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Trump, İran ile Anlaşmaya Kararlı

15.06.2026 00:53
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Trump, Netanyahu'ya İran ile anlaşmanın imzalanmasının yakın olduğunu iletti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefonda görüşmesinde İran'la anlaşma imzalanması konusunda kararlı olduğunu ilettiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun Trump ile görüşmek için güvenlik kabinesi ile gerçekleştirdiği toplantıyı yarıda kestiği belirtildi.

Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya İran ile anlaşma konusunda kararlı olduğunu ve bu gece imzalanabileceği bilgisini paylaştığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırının İran ile anlaşmayı geciktirdiğini ancak imza töreninin "önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşeceğini" söylemişti.

İsrail ordusu, pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, İran ile Anlaşmaya Kararlı - Son Dakika

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