Trump, İran ile Görüşmelerde İlerleme Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İran ile Görüşmelerde İlerleme Olduğunu Açıkladı

03.07.2026 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile müzakerelerde ihtiyaç duyulan unsurların kabul edildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." dedi.

Trump, CNBC kanalına verdiği mülakatta, İran ile görüşmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Trump, "Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." diye konuştu.

Trump, İran'da "rejim değişikliği" hedeflemediklerine yönelik iddiasını yineleyerek, "Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

İran'ın "geriye bazı füzeleri kaldığını" ancak bunları "yok edebileceklerini" savunan Trump, "Geçen hafta onları üç defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler." dedi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, İran ile Görüşmelerde İlerleme Olduğunu Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatının baharındaki Ece Naz’a en yakınları kıydı Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Herkes eylem sanmıştı Empire State’e bakın neden tırmanmışlar Herkes eylem sanmıştı! Empire State'e bakın neden tırmanmışlar
Aksaray’da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu Aksaray'da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Ölümcül yalnızlık Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı Ölümcül yalnızlık! Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı
Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu
Trump’tan Çin’e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz Trump'tan Çin'e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz

00:52
Sürücüler dikkat Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde yeni kurallar
Sürücüler dikkat! Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde yeni kurallar
00:03
16 yıl sonra bir ilk İspanya, Avusturya’ya şans tanımadı
16 yıl sonra bir ilk! İspanya, Avusturya'ya şans tanımadı
22:14
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
22:07
İmzalar atıldı Galatasaray’dan Amedspor’a transfer
İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
21:07
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
20:44
İstanbul’da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 03:36:40. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, İran ile Görüşmelerde İlerleme Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.