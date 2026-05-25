Trump: İran ile müzakereler yapıcı, acele etmeyin
Trump: İran ile müzakereler yapıcı, acele etmeyin

25.05.2026 13:20
ABD Başkanı Trump, İran ile varılan olası anlaşma iddialarına ilişkin müzakerelerin yapıcı şekilde devam ettiğini ve acele edilmemesi gerektiğini söyledi. Anlaşma ile savaşın sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın uranyum stokundan vazgeçmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, İran ile varılan bir anlaşmaya dair medyadaki iddiaların ardından müzakerecilere acele etmemeleri gerektiğini söyledi. Trump, sahibi olduğu Truth Social platformunda müzakerelerin 'yapıcı' şekilde devam ettiğini ve her iki tarafın da doğru adımları atarken acele etmemesi gerektiğini vurguladı.

Medyada çıkan haberlere göre, olası anlaşma ile savaşın sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması ve İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmesi bekleniyor. Trump, İran limanlarındaki ablukanın anlaşma imzalanana kadar devam edeceğini belirtti. İran'ın uranyum stokunun bir kısmının seyreltilmesi ve geri kalanının üçüncü bir ülkeye transfer edilmesi planlanıyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, nükleer silah peşinde olmadıklarını belirtirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Baghaei, iki ülke arasındaki farklılıkların azaldığını ancak İran'ın temkinli olduğunu ifade etti.

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

